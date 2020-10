Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201023-1-pdnms Altenholz/ Kreis RD-Eck: Zeugen nach Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr gesucht

Altenholz (ots)

Bereits am Montag (19.10.) soll es auf dem Geh- und Radweg am Uhlenhorster Weg in Altenholz zu einer Nötigung und Körperverletzung im Straßenverkehr gekommen sein.

Ein Fahrradfahrer gab an, gegen 18:40 Uhr auf dem Radweg aus Richtung B 503 kommend in Richtung Erdbeerfeld unterwegs gewesen zu sein. Es sei dann zu einem Streit mit einem Fußgänger mit Hund gekommen. Der Fußgänger soll sich dem Radfahrer in den Weg gestellt und diesen mehrfach geschlagen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Altenholz (Telefon 0431 - 22 00 100) zu melden.

