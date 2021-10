Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - Fußgänger von Auto erfasst - 43-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 30. September 2021, 12:05 Uhr

Ein 43-jähriger Mann wurde gestern Vormittag schwer verletzt, als er von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 33-jähriger Mann mit seinem VW Polo auf der Schlesischer Straße in Richtung Kuthsweg unterwegs. In Höhe der Kreuzung Schlesische Straße / Reisholzer Straße beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zum Zusammenprall mit einem 43-jährigen Fußgänger, der die dortige Fußgängerfurt überquerte. Der Düsseldorfer wurde dabei so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren am Unfallort. Da der Autofahrer nicht über einen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Ermittlungen dauern an.

