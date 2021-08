Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht in Weitersburg

Weitersburg (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021 kam es gegen 07:00 Uhr morgens zu einem Verkehrsunfall in der Grenzhausener Straße in Weitersburg. Der/die bislang unbekannte Fahrer/-in scherte vermutlich aufgrund eines entgegenkommenden PKWs zu früh nach rechts ein und kollidierte dabei mit einem rechtsseitig geparkten Toyota. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Bendorf bittet daher um Hinweise bezüglich des verursachenden sowie des vermeintlich entgegenkommenden Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell