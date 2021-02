Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 02.02.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Salzgitter, Engelnstedt, Vallstedter Straße, 22.01.21, 12:00 Uhr bis 01.02.21, 10:25 Uhr.

In der Abwesenheit des Geschädigten hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume. Ob etwas entwendet worden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruch ein und bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/18970 bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Brand eines Papiercontainers

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 01.02.21, 21:50 Uhr bis 22:20 Uhr.

Während der Streifenfahrt konnten Polizisten einen brennenden Papiermüllbehälter feststellen, welcher durch unbekannte Täter angezündet worden war. Durch die Polizisten konnte das Feuer gelöscht werden. Ein Schaden entstand dadurch nicht. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen unter 05341/1897-0 melden.

Brand dreier Müllcontainer

Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 02.02.21, 02:00 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurden drei Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste die drei Container löschen. Durch das Feuer wurden diese vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 EUR. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Hinweise auf die Täter konnte die Polizei bisher nicht erlangen. Daher werden Zeugenhinweise unter 05341/1897-0 erbeten.

Sachbeschädigung einer Fensterscheibe

Salzgitter, Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, 29.01.21 18:00 Uhr bis 01.02.21 Uhr, 08:00 Uhr.

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Fensterscheibe eines Büroraumes mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Hinweise auf den Täter konnte die Polizei bisher nicht erlangen. Daher bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen unter 05341/1897-0 melden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Salzgitter, Hallendorf, Maangarten, 01.02.21, 11:30 Uhr.

Im Rahmen einer Kontrolle wird der 24-jähriger Fahrer eines Pkw angetroffen. Durch einen vor Ort durchgeführten Drogentest erhielten die Polizisten den Hinweis, dass der Fahrer berauschende Mittel zu sich genommen hatte. Daraufhin veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmittel und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Burgdorf bei Salzgitter, L474, 01.02.21, 16:13 Uhr

Zwischen zwei Pkw kam es an der Kreuzung L474 und L494 zu einem Zusammenstoß. Die 32-jährige Fahrerin missachtete die Vorfahrt des 32-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Die Kinder, welche sich im Pkw der Fahrerin befunden hatten, blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

