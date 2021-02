Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Ein leicht verletzter Autofahrer nach Unfall

Montag, 01.02.2021, gegen 17:00 Uhr

Ein 50-jähriger Autofahrer übersah am Montagnachmittag vermutlich aus Unachtsamkeit an der Kreuzung Adersheimer Straße / Goslarsche Straße das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Es kam zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Auto eines 22-jährigen Fahrers, welcher den Kreuzungsbereich seinerseits bei Grünlicht passierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 22-jährige leicht. Er wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

