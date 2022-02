Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährdung des Straßenverkehrs - Gefährdete/r gesucht

Hameln (ots)

Am 02.02.2022 kam es gegen 18:25 Uhr in Hameln auf der Deisterstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer befuhr in auffälliger Fahrweise mit seinem schwarzen Renault Twingo die Deisterstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei nutzte der Mann den linken der zwei dortigen Fahrstreifen. Zeugen haben dabei beobachtet, wie der 74-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Da dort jedoch ein anderer PKW, vermutlich ein roter Golf, gefahren sei, sei es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Zusammenstoß sei nur durch ein Ausweichmanöver des anderen PKW zu verhindern gewesen. Durch die Zeugen konnte weiterhin festgestellt werden, dass der schwarze Renault die Deisterstraße in deutlichen Schlangenlinien befuhr. Aus diesem Grund informierten die Zeugen schließlich die Polizei, welche den 74-jährigen Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren konnte. Der gefährdete PKW konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet die gefährdete Fahrzeugführerin oder den gefährdeten Fahrzeugführer sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell