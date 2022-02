Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220215-4: Sattelauflieger entwendet

Kerpen (ots)

Kriminalbeamte suchen nach Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (14. Februar) einen Sattelauflieger in Kerpen entwendet. Polizisten nahmen am frühen Montagmorgen eine Strafanzeige auf und leiteten eine Sachfahndung ein.

Den weißen Kühlanhänger des Herstellers Krone hatte der Mitarbeiter eines Fuhrunternehmers am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelzentrallagers an der Humboldstraße abgestellt. Als der Eigentümer des Fuhrunternehmens den Anhänger um 4 Uhr morgens in Betrieb nehmen wollte, habe er diesen nicht mehr auffinden können.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Aufliegers geben können oder den Abtransport des weißen Aufliegers mit Kühlaggregat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

