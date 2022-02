Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220215-2: Versuchter Raub auf Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

Täter flüchteten auf Motorrollern

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Fahndung nach drei jungen Männern aufgenommen. Sie versuchten am Montagmorgen (14. Februar) gewaltsam in ein Juweliergeschäft in Liblar einzudringen.

Gegen 9 Uhr sollen die drei unbekannten, vermummten Täter vor dem Juweliergeschäft am Holzdamm aufgetaucht sein. Das Ladenlokal war jedoch noch geschlossen. Der Eigentümer befand sich eigenen Angaben zufolge im Geschäft, als die drei Personen an der Eingangstür rissen und gegen die Tür traten. Nachdem sie nicht in das Geschäft gelangt waren, sollen sie durch einen überdachten Durchgang, der links neben dem Geschäft liegt, in Richtung Lidl Parkplatz geflohen sein. Nach Angaben von Zeugen seien die Täter dann mit schwarzen Motorrollern in Richtung Schleidener Straße davon gefahren.

Die drei jungen Männer sollen alle schwarze Kleidung mit einer Kapuze getragen haben. Außerdem sollen sie mit schwarzen Sturmhauben vermummt gewesen sein. Einer der Täter soll sich auf der Flucht demaskiert haben. Er soll schwarzes Haar und helle Haut haben.

In einer sofort eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten zwei zurückgelassene schwarze Roller neben einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Erftstadt. Die Kleinkrafträder stellten die Beamten sicher. Sowohl an den Motorrollern als auch am Tatort suchten Kriminalbeamte nach Spuren und sicherten diese.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Wer hat die Täter auf der Flucht beobachtet und kann Hinweise dazu geben, wie sie ihre Flucht fortgesetzt haben? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell