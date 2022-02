Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220214-5: Fahndungsrücknahme - Vermisster tot aufgefunden Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 5 von Freitag (11. Februar): Fahndung nach 16-jährigem Vermissten.

Bergheim/Pulheim/Duisburg (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Suche nach dem vermissten 16-Jährigen eingestellt. Er ist am Nachmittag in der Ortslage Fliesteden durch Polizisten im Bereich des Naturschutzgebietes Ommelstal in einem Weiher tot aufgefunden worden. Es liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Auffindesituation legt den Verdacht eines Suizides nahe.

Die Angehörigen wurden informiert. Polizeiseelsorger übernahmen die Betreuung. Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen, die zum Tod des 16-Jährigen geführt haben, leitet das Kriminalkommissariat 11 in Hürth. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell