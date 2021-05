Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tatverdächtige nach Einbruch in Kiosk festgenommen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

30. April 2021 | Kreis Stormarn - 30.04.2021 - Trittau

Am 30. April 2021 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Poststraße in Trittau.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Glasscheibe des Geschäfts Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten daraus Tabakwaren im Wert von ca. 1.000,00 EUR.

Aufgrund der ausgelösten Alarmanlage wurden Polizeibeamte zu dem Kiosk entsandt. Die Tatverdächtigen hatten bei Eintreffen der Beamten bereits das Geschäft verlassen, wurden von diesen aber im Bereich des nahegelegenen Busbahnhofes gesehen. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Einer der Tatverdächtigen, ein 27- jähriger Mann , konnte von den Beamten festgenommen werden, der zweite Tatverdächtige flüchtete. Er begab sich zu der Wohnanschrift des Mittäters in Trittau, wo er später festgenommen werden konnte. Es handelt sich um einen ein 23-jährigen Mann, der über keinen Wohnsitz verfügt.

Die Staatsanwaltschaft hat hinsichtlich beider Tatverdächtiger den Erlass von Untersuchungshaftbefehlen wegen des dringenden Verdachts des Einbruchdiebstahls und des Haftgrundes der Fluchtgefahr beim Amtsgerichts Ahrensburg beantragt. Die Vorführung der Beschuldigten vor den Haftrichter wird noch im Verlauf des heutigen Tages erfolgen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell