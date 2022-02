Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220215-3: Land Rover mit Komfort-Schließsystem entwendet

Bergheim-Fliesteden (ots)

Unbekannte stahlen den erst zwei Jahre alten Wagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.10 Uhr entwendeten Unbekannte am Dienstag (14. Februar) in Bergheim-Fliesteden einen in der Straße "Am Ommelstal" an der Wohnanschrift des Halters abgestellten, braunen Jeep Land Rover mit Koblenzer Kennzeichen. Da sich bei der Anzeigenaufnahme beide Fahrzeugschlüssel im Besitz des Halters befanden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Fahrzeug mit Keyless-Go-System von den Tätern auf andere Art und Weise geöffnet und gestartet worden ist.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum am Tatort Personen am abgestellten Auto gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 23 in Bergheim zu melden.

Die Polizei rät: Wer ein Fahrzeug mit einem sogenannten Keyless-Go-System besitzt, sollte seinen Autoschlüssel zu Hause sicherheitshalber in geprüften Spezialtaschen oder Schlüsselboxen aufbewahren. Grundsätzlich reicht es nicht mehr aus, solche Autoschlüssel möglichst weit vom Wagen entfernt zu lagern, um das Signal zu unterbinden. (bm)

