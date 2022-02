Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Schwerverletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Stralsund (ots)

Heute Morgen (09.02.2022) kam es in Stralsund zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 57-jähriger Deutscher gegen 06:45 Uhr mit seinem Nissan die Anschlussstelle "Altstadt/Franken", aus Richtung Rügen kommend und wollte nach rechts auf die Greifswalder Chaussee, in Richtung Innenstadt, abbiegen. Im selben Moment überquerte eine 52-jährige deutsche Fußgängerin die Einmündung. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die Frau zog sich in der Folge schwere Verletzungen zu, war aber bei Bewusstsein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau aus Stralsund zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme kam es sowohl auf der Greifswalder Chaussee, als auch auf der Abfahrt von der B96 zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen.

