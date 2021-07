Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Supermarkt an der Straße Achterort in Wietmarschen einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

