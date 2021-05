Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkener LKW- Fahrer verursacht Unfall

Ratzeburg (ots)

18. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17.05.2021 - Lauenburg

Am 17. Mai 2021 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße in Lauenburg.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 61- jähriger Fahrer eines beladenen Sattelzuges die Berliner Straße in Richtung Geesthacht. Eine vor ihm fahrende 29- jährige Golf- Fahrerin wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Um den Gegenverkehr durchzulassen, musste sie anhalten. Dieses bemerkte der LKW- Fahrer zu spät und fuhr auf den VW Golf auf. Die 29- Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 61- jährigen Unfallverursachers fest. Erst nach mehreren Versuchen gelang ein Atemalkoholtest, der einen vorläufigen Wert von 2,14 Promille ergab. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer wird sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen

