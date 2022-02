Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220218-1: Polizei Rhein-Erft-Kreis nimmt gesuchten Straftäter fest

Bergheim (ots)

Kräfte einer Spezialeinheit führen Zugriff aus

In der Nacht zu Freitag (18. Februar) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis in Bergheim-Kenten einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter (29) festgenommen. Für den Zugriff waren Kräfte einer Spezialeinheit im Einsatz, da Hinweise vorlagen, dass der 29-Jährige über eine Schusswaffe verfügen sollte.

Am Donnerstagabend erhielt die Polizei einen Zeugenhinweis. Der Mitteiler gab an, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung im Schwalbenweg aufhalten solle. Erste Ermittlungen der Polizei bestätigten diese Aussage. Kurz nach Mitternacht führte das Spezialeinsatzkommando den vorbereiteten Zugriff durch.

Der Festgenommene ist unverletzt und befindet sich mittlerweile im Polizeigewahrsam. Für eine unbeteiligte Anwohnerin bestellten Beamte vorsorglich Rettungskräfte, da die Frau durch das Erleben des Einsatzes sehr aufgeregt war.

Derzeit durchsuchen Polizisten die betroffene Wohnung. Um gezielt nach Schusswaffen und Munition zu suchen ist ein Sprengstoffspürhund im Einsatz. (he)

