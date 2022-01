Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 28.01.2022, 09:00 Uhr - 29.01.2022, 09:00 Uhr

PK-Bereich Polizei SZ-Bad (ots)

Einbruchdiebstahl in / aus Gartenlaube

Zeit: 27.01.2022, 16:00 Uhr - 28.01.2022, 16:00 Uhr Ort: Braunschweiger Straße, 38259 Salzgitter In der Zeit von Donnerstag 16.00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr kam es auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Dieselstraße in Salzgitter-Bad zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Zerstören eines Vorhängeschlosses an der Zugangstür Zutritt und entwendeten in der Folge ein mit Benzin betriebenes Gartenmultifunktionsgerät. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 160 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad ( 05341 / 825-115 ) zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell