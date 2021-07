Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: großer Müllcontainer lag mitten auf der Straße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch, 28.07.2021, gegen 08.30 Uhr, mit, dass auf der Fahrbahn in der Alte Landstraße ein gefüllter Müllcontainer liegen würde. Teilweise sei der Inhalt aus dem Müllcontainer herausgefallen. Zudem sei der Müllcontainer beschädigt. Die Müllabfuhr hatte wegen Übergewicht und eines Defektes am Container eine Leerung verweigert. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, wie der Müllcontainer eigentlich auf die Straße kam. Der Müllcontainer stand gegen 08.00 Uhr noch am Straßenrand.

