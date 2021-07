Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Goldkette von Hals gerissen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Einer 74-jährigen Fußgängerin wurde am Donnerstag, 29.07.2021, gegen 10.00 Uhr, ihre Goldkette vom Hals gerissen. Die 74-Jährige war in der Hauptstraße in Höhe der Hardstraße unterwegs als sich ihr ein Unbekannter von hinten näherte, die Kette umfasste und daran zog bis diese kaputtging. Der Unbekannte flüchtete mit der Goldkette über den gegenüber liegenden Fußweg in Richtung Alte Straße. Er soll etwa 170 Zentimeter groß sein, hatte ein schwarzes Basecap auf und trug eine blaue Jacke sowie eine verwaschene blaue Jeanshose. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

