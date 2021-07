Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Professionelle Pilze Sammler

Freiburg (ots)

Nach Zeugenhinweis konnte am Donnerstag, 29.07.2021, gegen 15.30 Uhr, in der Nähe eines Waldgebietes beim Ortsteil Äule drei Personen durch Beamte des Polizeipostens Lenzkirch kontrolliert werden. Nachdem zunächst im Waldgebiet vergeblich nach dem Hinweis auf gewerbliche Pilzsucher gefahndet wurde, konnte diese anschließend bei ihrem Pkw am Fahrbahnrand angetroffen und überprüft werden. Dabei verdichteten sich die Hinweise auf organisiertes Vorgehen beim Pilze sammeln. Die Wiegung der von den Personen mitgeführten Pilzen (Pfifferlinge) ergab eine Menge von 7,9 kg. In Anbetracht dieser Feststellungen wurde ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen eingeleitet und die Pfifferlinge beschlagnahmt. Sie wurden durch kostenlose Abgabe an ein örtliches Pflegeheim verwertet.

