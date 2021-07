Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbrüche in der Nagaistraße - enormer Schaden an Gebäuden und Inventar

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 29.07.2021, kam es in der Nagaistraße in Bad Säckingen zu Einbrüchen. Betroffen waren ein Kindergarten samt darin befindlicher Hilfseinrichtungen sowie ein Gebäude mit einer Fachschule und einer Firma. Hier gelangten der oder die Täter vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Gebäude. Im Innern wurden verschlossene Türen, Schreibtische und Schränke aufgebrochen. Ein Autoschlüssel wurde aus einem Schlüsseltresor entwendet. Der entstandene Gebäudeschaden ist enorm. Um in den Kindergarten zu kommen, wurde ein Fenster aufgehebelt. Auch in diesem Gebäudekomplex wurden Türen und Behältnisse gewaltsam geöffnet, die verschlossen war. Aus einer Geldkassette wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Auch in diesem Fall übersteigt der Gebäude- und Inventarschaden den Wert des Diebesgutes bei weitem. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Tel. 07761 934-0).

