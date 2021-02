Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Kraftstoff gestohlen

Mehrere hundert Liter Diesel klauten Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Donzdorf.

Ulm (ots)

Der Bagger stand am Wochenende im Neubaugebiet "Erweiterung West II". Unbekannte begaben sich dorthin und zapften aus dem unverschlossenen Tank des Baggers etwa 450 Liter Diesel. Der Polizeiposten Donzdorf (Telefon 07162/910310) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, denen am Wochenende in dem Baugebiet verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

