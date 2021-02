Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwerverletzter Beckumer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (22.02.2021, 13.25 Uhr) ist ein Autofahrer auf dem Lippweg in Beckum schwer verletzt worden.

Der 18-Jährige war in seinem Auto auf dem Lippweg in Richtung Ortsausgang unterwegs. Aus bisher unklarer Ursache kam der Autofahrer von seiner Spur ab und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw des Beckumers in den angrenzenden Straßengraben. Ersthelfer befreiten den jungen Mann aus dem Auto. Anschließend übernahmen Rettungskräfte die weitere ärztliche Versorgung des 18-Jährigen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert und der Beckumer in eine Klinik geflogen.

Da Betriebsstoffe aus dem beschädigten Auto ausliefen, wurde zunächst eine Gewässersperre installiert. Die untere Wasserbehörde wurde für weitere Maßnahmen informiert.

Der 49-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Ennigerloh wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lippweg war während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für über zweieinhalb Stunden gesperrt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

