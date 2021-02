Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Aufmerksame Bürgerin meldete möglichen alkoholisierten Autofahrer

Am Samstag, 20.2.2021 beobachtete eine 51-Jährige gegen 14.30 Uhr wie ein möglicherweise alkoholisierter Autofahrer in seinen Pkw stieg und von dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Klingenhagen in Sassenberg fuhr. Während der Fahndung nach dem Auto sowie Fahrer stellten Polizisten den leeren Pkw am Fahrbahnrand der Straße Klingenhagen fest. Kurz drauf kehrte der verdächtige Fahrer zu dem Auto zurück. Gegenüber den Beamten gab er an, das Fahrzeug gefahren zu sein. Der 62-Jährige war deutlich erkennbar alkoholisiert, so dass ihm ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Da der Versmolder anhand des Werts absolut fahruntüchtig war, ließen ihm die Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 62-Jährigen sicher und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

