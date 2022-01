Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 28. Januar 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Donnerstag, 27.01.2022, zwischen 06:20 Uhr und 11:20 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Donnerstagvormittag während der Abwesenheit der Bewohner über den Balkon in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Salzgitter, Stadtweg. Der oder die Täter hebelten offensichtlich die Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld, Zigaretten sowie verschiedenste Elektronikgeräte entwendet. Zum entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Lobmachtersen: Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Donnerstag, 27.01.2022, gegen 22:00 Uhr

Am Donnerstagabend kontrollierte die Polizei einen 37-jährigen Autofahrer, der zuvor mit einem Auto in Lobmachtersen. Landwehrstraße, unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Der sich anschließende Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Zudem war der 37-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell