Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: drei Verletzte

Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Landstraße zwischen Rodenbach und Siegelbach, Höhe des Industriegebiets Nord hat es am Mittwoch gekracht, drei Personen wurden leicht verletzt. Die Fahrerin eines Opel Corsa war gegen 15 Uhr aufgrund mehrerer Wendemanöver mit einem Peugeot 508 kollidiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Beide Fahrer, sowie die Beifahrerin in dem Opel Corsa wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter versorgten sie und brachten sie ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die rechte Spur der Landstraße gesperrt und über die Abfahrt Industriegebiet Nord umgeleitet werden. Leider zeigten sich etliche Verkehrsteilnehmer uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Einige Autofahrer überfuhren trotz Absperrung und Umleitung die durchgezogene Mittellinie und gefährdeten damit sich, andere Verkehrsteilnehmer und die Einsatzkräfte. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell