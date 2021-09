Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Um einen "Zechpreller" anzuzeigen, ist ein Taxifahrer am Dienstagabend zur Polizeidienststelle in der Gaustraße gekommen. Der Mann gab zu Protokoll, dass er einen Fahrgast in die Wadgasser Straße gefahren habe. Unterwegs gab der 30-jährige Fahrgast an, dass er sein Geld in seinem Pkw in Bad Dürkheim habe. Am Zielort verließ der Mann das Taxi und klingelte an einer Tür. Nachdem niemand öffnete, stieg er wieder in das Taxi um weiter zu fahren. Hierbei schilderte er dem Taxifahrer nicht, wo er hinfahren solle, sondern wollte diesen lotsen. Da dem Taxifahrer Zweifel an der Liquidität des 30-Jährigen kamen, fuhr er vor die Wache der PI 1. Dort flüchtete der Gast in Richtung Altstadt. Circa eine Stunde später meldete sich der Taxifahrer erneut. Er hatte den "Zechpreller" in Höhe der Rummelstraße wieder gesehen. Die ausgerückten Beamten konnten den Mann in der Eisenbahnstraße aufgreifen und mit zur Dienststelle nehmen. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Betrugs zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell