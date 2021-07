Polizei Köln

POL-K: 210713-5-K Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt nach Tankbetrug mit gestohlener Piaggio - Blutprobe

Köln (ots)

Bei einem Sturz mit einer gestohlenen Piaggio auf der Escher Straße in Köln Bilderstöckchen hat sich ein alkoholisierter Motorradfahrer (27) am Montagabend (12. Juli) schwere Verletzungen zugezogen. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er etwa eine Stunde vor dem Unfall auf der Neusser Straße ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände in Richtung Bilderstöckchen weggefahren war. In der Klinik entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.(al/de)

