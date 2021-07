Polizei Köln

POL-K: 210713-4-K Radfahrer schwer verletzt - E-Scooter Fahrer und Fußgängerin flüchten/Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß eines mit zwei Männern "überladenen" und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fahrenden E-Scooters mit einem Rennradfahrer (21) am Freitagnachmittag (9. Juli) in Köln-Braunsfeld sucht die Polizei Köln Zeugen. Sowohl die beiden Männer, als auch die am Unfall auf der Aachener Straße beteiligte Fußgängerin verließen die Unfallörtlichkeit in Höhe der Hermann-Pflaume-Straße, ohne sich um den schwer verletzten 21-Jährigen zu kümmern.

Nach aktuellem Erkenntnisstand war der 21-Jährige gegen 15.20 Uhr stadteinwärts auf dem Radweg der Aachener Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 549 einer Frau auswich, die links auf dem Radweg stand und von dort die Aachener Straße überqueren wollte. Beim Wechsel auf die rechte Seite des Radwegs stieß der Radfahrer mit dem E-Scooter zusammen. Der E-Scooter-Lenker sowie der Rennradfahrer knallten mit den Köpfen gegeneinander und stürzten.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu der Fußgängerin und den Männern auf dem türkisfarbenen E-Scooter machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Verkehrskommissariat 2 zu wenden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell