POL-K: 120713-2-K Falscher Enkel gaukelt Corona-Erkrankung vor: Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Abholerin

Köln (ots)

Nach einem Enkeltrick sucht die Polizei Köln dringend Zeugen, denen am 12. Juli gegen 11 Uhr in der Kolberger Str. in Köln-Rondorf eine Frau aufgefallen ist, die Geld und Schmuck bei der betrogenen Seniorin abgeholt hat.

Die Gesuchte soll zwischen 46 und 50 Jahre alt sein und mitteleuropäisch aussehen. Sie hat dunkle Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war sie mit einer grauen langen Jacke und braunen Halbschuhen. Ihre Haare trug sie bei der Abholung der Wertsachen unter einem grauen Kopftuch. Ihr Gesicht war durch einen grünen Mundschutz verdeckt.

Der angebliche Enkel hatte am Montagmorgen (12. Juli) die 81 Jahre alte Frau angerufen und vorgelogen, dass er wegen einer Corona-Virusinfektion in der Uniklinik Köln läge und für die Medikamente dringend 33.000 Euro bräuchte - eine Teilzahlung würde zunächst ausreichen. Im Glauben, dass die Gesundheit ihres Enkels in Gefahr sei, packte die 81-Jährige daraufhin Wertgegenstände und etwas Bargeld in einen Beutel. Diesen übergab sie wenig später an der Wohnungstür an die Frau, von der sie annahm, es handele sich um die Assistentin des behandelnden Professors.

Hinweise zu der Gesuchten sowie Hinweise zu möglicherweise weiteren Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (kw/de)

