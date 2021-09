Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Frauen bedroht

Kaiserslautern (ots)

Wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 20-Jährige fiel am Mittwochnachmittag negativ auf. Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei zu einer Schule in der Innenstadt gerufen, weil der 20-Jährige zwei junge Frauen bedroht haben soll. Der 20-Jährige fühlte sich durch die 18-Jährigen auf der anderen Straßenseite gestört. Nachdem er Ihnen durch das Fenster eine Waffe zeigte, ging er auf die beiden jungen Frauen zu und forderte sie auf den Gehweg zu verlassen. Da sie der Aufforderung nicht nachkamen, nahm er mit der Pistole eine drohende Haltung ein und zielte mit dem Lauf auf die 18-Jährigen. Nachdem diese sich von der Örtlichkeit flüchteten, konnte sie beobachten, wie der Beschuldigte zurück ins Haus lief. Als die alarmierten Polizeibeamten wenig später vor Ort eintrafen, war der Mann auf der Couch eingeschlafen, seine Wohnungstür stand offen. Er konnte widerstandslos gefesselt werden. Ein Bereitschaftsrichter ordnete die Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei konnte die Waffe, eine Schreckschusspistole, sowie weitere Waffen und Munition und zwei Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell