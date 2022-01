Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.01.2022:

Peine (ots)

Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Am 26.01. gegen 10:30 Uhr können zwei Mitarbeiterinnen in der "Rossmann" Filiale in der Peiner Fußgängerzone einen Kunden wiedererkennen, der schon am Morgen desselben Tages Parfüm in der Filiale gestohlen hatte. Daraufhin riefen sie die Polizei hinzu. Mit Eintreffen der Beamten, rannte der Mann allerdings durch die Fußgängerzone davon. Nach kurzer Verfolgung konnte er aber von den Polizisten gestellt werden. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der Mann wiederum Diebesgut aus dem Geschäft bei sich trug, außerdem lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft gegen ihn vor, so dass er die Beamten zunächst zur Dienststelle begleiten musste.

Leichtverletzte Rollerfahrerin

"An der Ziegelei" in Vöhrum stürzte eine 18-jährige Rollerfahrerin am 26.01. gegen 11:45 Uhr. Die junge Frau kam ohne Fremdverschulden zu Fall und verletzte sich dabei am Bein und der Hüfte. Zur Behandlung wurde sie per Rettungswagen ins Klinikum Peine transportiert. Am Roller entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell