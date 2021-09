Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Rechtsabbiegen Radfahrer übersehen

Speyer (ots)

Beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen hat am Sonntag gegen 14:30 Uhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer. Der Mann wollte von der Straße Am Heringsee nach rechts in die Hafenstraße abbiegen, als er den von rechts kommenden 52-jährigen Radfahrer übersah. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Durch die Kollision kam der 52-Jährige zu Fall, wodurch sich diese verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

