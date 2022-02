Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220218-5: Polizisten nehmen per Haftbefehl gesuchten Mann fest

Frechen (ots)

21-Jähriger jetzt im Jugendarrest

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag (17. Februar) einen 21-Jährigen festgenommen. Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei des Rhein-Erft-Kreises gegen 18 Uhr vier Randalierer in einem Parkhaus an der Josefstraße in Frechen gemeldet. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen einen Beteiligten ein offener Haftbefehl vorliegt.

Die Beamten brachten den 21-Jährigen in ein Polizeigewahrsam. Dort stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann Tütchen mit einer grünlichen Substanz bei sich hatte. Sie stellten die mutmaßlichen Betäubungsmittel sicher. Mittlerweile befindet sich der 21-Jährige in der Obhut der Justiz. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell