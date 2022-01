Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - In Brand geraten

Durmersheim (ots)

Der Brand eines Weihnachtsgestecks in Ritterstraße rief am Donnerstagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Diese wurden gegen 12:30 Uhr alarmiert, da in einem Gebäude ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Das in Brand geratene Weihnachtsgesteck konnte von den Wehrleuten schnell gelöscht werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird aktuell mit etwa 10.000 Euro beziffert.

/mw

