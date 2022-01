Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Rust (ots)

Ein 30 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagmorgen in der Hausener Straße in eine Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Lahr geraten. Der Mann schien augenscheinlich alkoholisiert zu sein, weshalb er gegen 5:10 Uhr einer genaueren Überprüfung unterzogen wurde. Da er sich im Verlauf der Kontrolle gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiv verhielt und diese beleidigte, wurde er zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Dort musste der 30-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Auswertung der erhobenen Blutprobe erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung.

/mw

