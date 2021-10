Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht Parkplatz Netto in Alfeld

Hildesheim (ots)

Am 29.10.2021, in der Zeit von 13:45 Uhr und 14:15 Uhr, stellt ein Alfelder seinen Pkw Skoda Octavia auf dem Parkplatz des Netto Marktes ab. Als er nach dem Einkaufen erneut an seinen Pkw herantritt, muss er feststellen, dass sich ein Schaden am hinteren Kotflügel befindet. Der Unfallverursacher ist nicht mehr vor Ort. Sollten Sie Angaben zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen unfallverursachenden Fahrzeug machen können, melden Sie sich bei der Polizei Alfeld 05181-91160.

