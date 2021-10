Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Vandalismus

Hildesheim (ots)

Sarstedt, (jb) -In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es an zwei Stellen in Sarstedt zu Vandalismushandlungen. Auf dem Gelände einer Schule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. kam es offenbar zu einem Trinkgelage. Diverse Alkoholika-Flaschen zeugen davon. Vermutlich in diesem Rahmen wurde mit einer Bierflasche eine Fensterscheibe eines Nebengebäudes eingeworfen. Außerdem wurde mit einem Pflasterstein die Heckscheibe eines auf dem Schulhof abgestellten Baggers eingeworfen. Bei einem zweiten Bagger wurde dies ebenso versucht. Auf dem Schulhof entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Des Weiterhin kam es zu Vandalismus im Außenbereichs des Sarstedter Innerstebades. Dort wurde zunächst der Metallzaun zu einem kleinen Außenbecken eingetreten bzw. aufgedrückt. Des Weiteren wurde ein Abdeckplanenwagen und eine Betonplatte in das Hauptaußenbecken geworfen. Ebenso wurde eine Glasscheibe des Schwimmbadgebäudes beschädigt. Als Tatzeit kommt auch hier die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frage.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Geräusche oder Personen bzw. Personengruppen wahrgenommen haben, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden.

