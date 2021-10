Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter entblößt sich vor junger Frau

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern Abend, 28.10.2021, wurde eine 25-jährige Frau aus Hildesheim von einem Exhibitionisten belästigt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:45 Uhr im Einmündungsbereich Steinbergstraße / Am Propsteihof. Die Frau wurde nach eigenen Angaben zunächst von einem Fahrradfahrer anzüglich angesprochen. Anschließend folgte ihr der Unbekannte, wobei ihn die Frau aufforderte sie in Ruhe zu lassen. Dabei bemerkte sie, dass der Mann sein Geschlechtsteil entblößt hatte und daran herummanipulierte. Nach kurzer Zeit entfernte er sich dann über die Steinbergstraße in Richtung stadteinwärts.

Zur Beschreibung der Person liegen folgende Informationen vor:

- ca. 30 Jahre alt

- Brillenträger, schwarzer Rahmen, viereckige Gläser

- dunkel gekleidet

- trug blauen Mund-Nase-Schutz

- hochdeutsche Mundart

-mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen, die das Geschehen womöglich beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell