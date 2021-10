Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tankbetrug in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (ni) - Am 27.10.2021, gegen 07:00 Uhr, wird ein grauer Pkw Kombi der Marke Opel durch eine bislang unbekannte Person mit Diesel betankt. Ferner wird durch den oder die Täter*in ein 25 Liter-Kanister mit Super-Kraftstoff befüllt. Die Gesamtrechnung beläuft sich auf 130 Euro. Ohne die Summe zu bezahlen fährt der die Täter*in davon. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sind nicht für den Opel ausgegeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sibbesse, Tel. 05065-963910, oder dem PK Alfeld, Tel. 05181-9116115, in Verbindung zu setzen.

