Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau - Auto auf Parkplatz im Südharz gefunden

Hildesheim (ots)

HOLLE - (jpm) Seit dem 18.10.2021 wird die 58-jährige May-Britt H. aus der Gemeinde Holle vermisst, nach der seit dem 21.10.2021 öffentlich gefahndet wird (hiesige Pressemeldung vom 21.10.2021, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5052221)

Am Donnerstagnachmittag, 28.10.2021, wurde das Auto der Vermissten (ein roter Alfa Romeo Mito) auf einem Wanderparkplatz im Südharz, in der Nähe von Stolberg in Sachsen-Anhalt, durch eine Wanderin verlassen aufgefunden. Die Polizei in Sachsen-Anhalt leitete daraufhin Suchmaßnahmen ein, die bisher aber nicht zum Auffinden der Vermissten führten. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Eine Beziehung der Vermissten zum Auffindeort des Pkw ist nicht bekannt. Die Suche nach der 58-jährigen wird im dortigen Bereich fortgesetzt.

Sachdienliche Hinweise werden weiterhin durch die zuständige Polizei Bad Salzdetfurth unter der Nr. 05063/901-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell