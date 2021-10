Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsfahndung// Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH-(kri)-Seit Montag, den 18.10.2021, wird die 58-jährige May-Britt H. aus der Gemeinde Holle vermisst. Die Vermisste befindet sich aufgrund von Orientierungslosigkeit wahrscheinlich in einer hilflosen Lage.

Frau H. hat am Montagvormittag ihre Wohnanschrift mit ihrem roten Fiat Alfa Mito mit Hildesheimer Kennzeichen verlassen und wollte sich um 13:15 Uhr an der Autobahnabfahrt Braunschweig/Rüningen an der A39 mit einer Freundin treffen. Dort ist sie jedoch nie angekommen. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, hat eine normale Statur, ist bekleidet mit einer dunkelblauen Regenjacke und trägt eine Kopfbedeckung (Mütze oder Tuch).

Durch die Veröffentlichung eines Lichtbildes erhofft sich die Polizei Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell