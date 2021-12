Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ölspur und Person hinter Tür

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch streute die Feuerwehr Sprockhövel von 16.20 Uhr bis 17.30 Uhr eine ca. 300 m lange und 2 m breite Ölspur in der Straße Schleifkotten ab. Am Donnerstag wurde die Feuerwehr dann gegen 2.30 Uhr zur Straße Im Hoppenbruch gerufen, weil über den Hausnotruf um Hilfe gerufen worden war. Bei Eintreffen der Wehr wurde der Patient glücklicherweise wohlauf vorgefunden, so dass ein Eingreifen der Wehr nicht erforderlich wurde. Einsatzende war um 3.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell