FW-EN: Überörtliche Unterstützung in Hattingen - weitere Einsätze am Wochenende

Am frühen Freitagmorgen rückte der Löschzug Gennebreck der Feuerwehr Sprockhövel gegen 2 Uhr zu einem Großfeuer nach Elfringhausen im Hattinger Stadtgebiet aus. Die Pressemeldung der Feuerwehr Hattingen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/69779/5089544

Um 8:10 Uhr wurden Kräfte in Sprockhövel in die Straße "Am Brelo" alarmiert. Durch die Decke einer Wohnung im 1. OG drang Wasser. Die Feuerwehr kontrollierte die darüber gelegene Wohnung, konnte jedoch keine Ursache ausfindig machen. Deshalb wurde für diesen Gebäudeteil das Wasser bis auf Weiteres abgeschiebert.

Am Samstagmittag streuten Kräfte eine rund 3,5 km lange Ölspur im Ortsgebiet von Niedersprockhövel ab. Dabei wurden 300 kg Bindemittel verarbeitet. Eine städtische Kehrmaschine reinigte im Anschluss die Fahrbahnbereiche. Ein Verursacher konnte bis zu diesem Zeitpunkt nicht ermittelt werden.

Wenige Stunden später rückten ebenso Kräfte wegen auslaufender Betriebsstoffe in der Straße "Stefansbecke" aus. Durch einen technischen Defekt traten dort an einem Fahrzeug geringfügige Mengen an Kraftstoff aus. Die Feuerwehr musste dort nicht tätig werden. Dem Fahrer wurde jedoch eine Weiterfahrt mit dem Kraftfahrzeug bis zur Behebung des Defektes untersagt.

