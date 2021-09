Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand einer Gartenhütte

Frankenthal (ots)

Am 20.09.2021, gegen 00.45 Uhr, wurde durch Zeugen der Brand einer Gartenhütte im Kleingartenverein in der Roxheimer Straße gemeldet. Durch den Brand wurde die Hütte komplett zerstört. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt, der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

