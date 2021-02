Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - unberechtigte Personen auf Campingplatz

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.02.2021 meldete die Inhaberin eines Campingplatzes in Bad Dürkheim, das sich mehrere Personen unberechtigt Zugang zum Gelände verschafft hätten. Aufgrund der derzeitigen Beschränkung ist der Campingplatz geschlossen. Bislang unbekannte Personen hätten sich in den letzten Nächten auf dem Gelände aufgehalten und alkoholische Getränke konsumiert. Das gesamte Gelände ist umzäunt und sämtliche Zugänge sind derzeit versperrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinen Beschädigungen. Auf dem Steg des Sees konnte diverser Unrat (leere Flaschen etc.) festgestellt werden. Gegen die bislang unbekannten Personen wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

