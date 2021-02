Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - LKW verliert Eisplatten - PKW beschädigt

Grünstadt / Kirchheim BAB 6 und Kirchheimer Straße - 08.02.2021, 07:20 Uhr (ots)

Der 33-jährige Geschädigte informierte die Polizei, nachdem sich von einem LKW auf der BAB 6 (kurz vor AS Grünstadt - Fahrtrichtung KL) mehrere Eisplatten gelöst hatten, die auf der Motorhaus und der Windschutzscheibe seines PKW "einschlugen" (Schaden ca. 2000EUR). Der PKW-Fahrer überholte den LKW gerade, als es zum Unfall kam. In der Kirchheimer Straße konnte der Geschädigte den 54-jährigen LKW-Fahrer aus Gießen anhalten. Weitere Eisplatten landeten bis dorthin neben der Fahrbahn, ohne weiterer Schaden zu verursachen. Die Weiterfahrt des LKW wurde erstmal untersagt. Mittels einer über den ADAC organisierten Hebebühne konnten dann die restlichen Eisplatten entfernt werden, die sich zum Teil lose auf dem Auflieger befanden. Während der Maßnahme musste die Kirchheimer Straße (Höhe Industriestraße) kurzfristig gesperrt werden. Gegen den LKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Glücklicherweise gab es keine Verletzten!

