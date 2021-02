Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuleiningen, BAB 6 (ots)

Am Sonntag, 07.02.2021 gegen 21h kam es auf der A6, Höhe Neuleiningen in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 51-jähriger ungarischer Staatsbürger blieb mit seinem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache mitten auf der Hauptfahrbahn stehen, sein Fahrzeug war zudem komplett unbeleuchtet und die Gefahrenstelle nicht abgesichert. Hinzu kamen die zu diesem Zeitpunkt herrschenden schlechten Sichtverhältnisse. Ein nachfolgender PKW fuhr auf den liegengebliebenen Wagen auf, der 19-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis verletzte sich durch den Aufprall leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der ungarische Fahrzeuglenker unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. Gegen ihn wurde u.a. ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr i.V.m. Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet sowie sein Führerschein sichergestellt. Da er keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland hat wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Hauptfahrbahn der A6 Rtg. Mannheim war für ca. 1 Stunde voll gesperrt, der Verkehr konnte aber glücklicherweise über einen parallel verlaufenden Rastplatz umgeleitet werden. Neben 2 Streifen der Polizeiautonahnstation Ruchheim war auch eine Streifenbesatzung der Polizei Grünstadt unterstützend im Einsatz.

