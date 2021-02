Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eigendynamische Verkehrskontrolle

Alkohol-Drogen-Fahren ohne Fahrerlaubnis-Fahren ohne Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.02.2021, gg. 11:30 Uhr wurde ein 43jähriger aus Lachen-Speyerdorf in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten leichten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein angebotener Alkoholtest ergab 0,52 Promille. Im weiteren Verlauf ergaben sich noch Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Auch der hier durchgeführte Vortest verlief positiv. Weiter stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen wurde und er den polnischen Pkw ohne Versicherungsschutz führt. Der Pkw wurde an der Kontrollörtlichkeit belassen, die Schlüssel wurden in behördliche Verwahrung genommen.

