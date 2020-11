Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Taube entpuppt sich als Plastiktüte (29.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine vermeintlich im Eis festgefrorene Taube hat die Polizei am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr in der Waldstraße auf den Plan gerufen. Eine Passantin meldete das in einem Weiher festgefrorene Tier. Zusammen mit der Anruferin wollten die Polizisten das Tier befreien. Bei näherem Hinschauen entpuppte sich der festgefrorene Vogel jedoch als weiße Plastiktüte, die aus dem Eis ragte und hierbei tatsächlich einer hilflosen Taube ähnelte.

