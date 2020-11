Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße an

Polizei sucht Zeugen (29.11.2020)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter BMW-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Bundesstraße 33 begangen hat. Der Unbekannte fuhr von Triberg in Richtung St. Georgen und kam auf Höhe des Klosterweihers nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er mit einem Schneepfosten kollidierte, überfuhr er im Zufahrtsbereich einer Firma eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie ein Hinweisschild. Der Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Am Unfallort aufgefundene Bruchstücke lassen auf einen 3er- oder 5-er BMW als unfallverursachendes Fahrzeug schließen. Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 9495-0, zu melden

